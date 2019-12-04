Комитет Палаты представителей по разведке: Трамп злоупотребил полномочиями

Президент США Дональд Трамп злоупотребил властью для личной выгоды, заручившись иностранным вмешательством в избирательный процесс, и препятствовал расследованию, говорится в 300-страничном докладе Комитета по разведке Палаты представителей.

В документе не выносится решение о том, являются ли действия Трампа в отношении Украины преступлением, которое будет стоить президенту отставки. Но доклад детализирует его действия, которые 4 декабря начнет оценивать Судебный комитет Палаты представителей, сообщает Associated Press.

Агентство также цитирует председателя комитета по разведке Адама Шиффа, который называет опубликованные доказательства «ошеломляющими» и говорит, что Трамп «злоупотребил доверием, которое оказал ему американский народ, и поставил под угрозу нашу безопасность». Конгрессмен считает, что американцы должны понимать, что этот президент ставит свои личные политические интересы выше обязанностей.

К докладу скептически отнеслись в администрации президента. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам заявила: «Председатель Шифф и демократы не смогли представить никаких доказательств правонарушений со стороны президента Трампа». Она назвала отчет «недовольством блогера из подвала».

В докладе комитета по разведке рассказывается о теневой дипломатии, которая проводится под руководством личного адвоката Трампа Руди Джулиани. Документ в значительной степени опирается на показания нынешних и бывших должностных лиц США, которые пришли на слушания, несмотря на приказ Белого дома этого не делать.

Доклад также включает в себя ранее не публиковавшиеся записи телефонных переговоров, ставящие вопросы о взаимодействии Джулиани с республиканцем из разведывательного комитета, членом Палаты представителей Девином Нуньесом. При этом 4 декабря Washington Times пишет, что Нуньес подал иск на $435 млн из-за материала о том, что он пытался добыть в Австрии в 2018 году компромат против конкурента Трампа Джо Байдена.

Ранее республиканцы опубликовали свой доклад в защиту Трампа на 123 страницах. Там говорится, что Трамп не намеревался оказывать давление на Украину, когда просил провести расследование против сына Джо Байдена. А удерживание военной помощи Украине не было рычагом давления.

Напомним, что возможным основанием для импичмента служит разговор президентов США и Украины от 25 июля, когда Трамп просил Владимира Зеленского начать расследование в отношении своих политических конкурентов. В то же время Трамп удерживал $400 млн военной помощи Украине. Судебный комитет Палаты представителей может провести голосование по расследованию импичмента уже на следующей неделе, а вся Палата представителей — до 25 декабря. Затем вопрос перейдет в Сенат для судебного разбирательства в 2020 году.