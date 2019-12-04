Журналист Сергей Смирнов об обысках у либертарианцев

Утром с обыском пришли к Михаилу Светову по тому же делу, что и раньше. Также пришли к Насте Стародубовской, именно за отношения с ней завели уголовку.

Но пришли еще и к председателю Либертарианской партии Сергею Бойко, а также к Игорю Ефремову. По делу о развратных действиях! Причем обыски были короткими, полицейские уже ушли от Светова (8:40 по мск).

Это говорит только об одном. Обыски были формальными, к Бойко и Ефремову пришли исключительно ради запугивания. Ну и конечно забрать технику. Понятно, что ничего по делу 2012 года у них не могли изъять.

И еще. Прокурор мне в свое время рассказывал, что второй обыск делают, когда следствие в полном тупике. Вообще ничего нет, а давайте второй обыск проведем. Вот сегодня провели. Потому что могут в рамках репрессий. И не надо иронизировать, сейчас конечно не 1937 год. Но и мир вокруг немного другой.

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