Госдума может стать трехпартийной

По результатам выборов 2021 года в Госдуму могут пройти только три партии, говорится в докладе Института социально-экономических и политических исследований «Долгая дорога в Думу. Российские партии на старте сдвоенного избирательного цикла 2020–2021 годов». Свой прогноз эксперты дают на основе анализа результатов голосования по партспискам в ходе региональных и муниципальных выборов 2018–2019 годов, передают «Ведомости».

Если бы выборы в Госдуму проходили сейчас, то «Единая Россия» в голосовании по партспискам могла бы претендовать на 42–45% голосов. В тройку лидеров вошли КПРФ (18,02%) и ЛДПР (12,53%). Что касается «Справедливой России», то по итогам двух последних лет у нее наблюдается явный спад, что подтверждается и данными соцопросов, отмечают эксперты. Поэтому, по их мнению, партия Сергея Миронова находится в проблемной зоне с точки зрения преодоления 5% барьера в 2021 году.

Первыми претендентами на прохождение в Думу среди непарламентских партий авторы доклада называют «Коммунистов России» и Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость, получивших по методике ИСЭПИ более 4% голосов. Из либеральных партий побороться хотя бы за 3%, дающие право на получение госфинансирования, может только «Яблоко» (2,9%).