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Эльвира Вихарева о бюджете на 2020-2022 годы

04.12.2019

Подписан бюджет на 2020-2022 год. Кратко об этом.

• Финансирование Росгвардии вырастет на 5,137 млрд рублей. 

• Органы ФСИН получит дополнительно 1,05 млрд рублей. 

• Расходы на «национальную оборону» увеличат на 18,8 млрд рублей. 

• Расходы на образование сократят на 9,564 млрд рублей, а финансирование госпрограммы «Социальная поддержка граждан» — на 10,854 млрд рублей.

• Общие расходы на здравоохранение увеличатся на 3,873 млрд рублей, причём 1,805 млрд рублей будет потрачено по госпрограмме «Обеспечение обороноспособности страны».

• Финансирование гражданской медицины сократится на 1,222 млрд рублей.

• На 13,185 млрд рублей увеличится финансирование государственных СМИ. 

• 12,032 млрд рублей достанется МВД. 

Расходы бюджета решено увеличить несмотря на то, что доходы недотягивают до заложенного плана доходов.

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