Казус Шлегеля: новость из будущего «элиты»

Фёдор Крашенинников.

Типичный путинец

Роберт Александрович Шлегель, как следует из его немногочисленных комментариев и пояснений, сильно поменял свои взгляды, стал аполитичным толерантным космополитом и вернулся к своим этническим корням, получив германское гражданство.

Ничего плохого в том, что человек меняет свои взгляды, нет. Многие люди, включая автора этих строк, в молодости придерживались самых странных, глупых, вздорных и радикальных взглядов, а по мере взросления становились гуманнее и либеральные. С учетом того, что Роберт Шлегель сделал впечатляющую карьеру в довольно юном возрасте (ему и сейчас-то всего 34 года, а уже все позади), вполне возможно, что он мог одуматься и многое переосмыслить: если у человека есть мозги, он не может всю жизнь верить в ту чушь, которую скандировал в сурковско-якеменковской юности.

От людей, громогласно вещавших с трибун и голосовавших за самые одиозные законы в современной истории, все-таки ждешь какого-то внятного и публичного объяснения — мол, я был молод и глуп, меня растлили морально и политически, теперь я понимаю, какой ерундой я занимался

Вот только что-то мешает поверить в искренность переосмысления Роберта Александровича и в проведенные в раздумьях о прошлом и будущем ночах.

Прежде всего, с общественных деятелей и политиков спрос совершенно иной, чем с обывателей. От людей, громогласно вещавших с трибун и голосовавших за самые одиозные законы в современной истории, все-таки ждешь какого-то внятного и публичного объяснения — мол, я был молод и глуп, меня растлили морально и политически, теперь я понимаю, какой ерундой я занимался и обращаюсь к вам, бывшие сограждане, с покаянием.

Бог с ним, с покаянием, хотя бы с разъяснением: мол, я, Роберт Шлегель, бывший депутат-путинист, решил закончить политическую карьеру и стать тихим германским обывателем, а вы держитесь там, хорошего вам настроения. Не обязательно было делать это в России, можно было сделать это сразу после получения нового паспорта и переезда в Мюнхен.

Но совершенно точно сообщить о своем новом статусе бывшим соотечественникам и избирателям, вынужденным жить по законам, за которые и он тоже голосовал, должен был сам Роберт Шлегель, не дожидаясь, пока его обнаружат в Мюнхене немецкие журналисты. Должен бы был — если бы он был порядочным честным человеком, а не типичным путинцем.

Кроме того, уход Шлегеля из российской политики видится не совсем добровольным и уж точно не кажется сознательным актом протеста и переосмысления.

Два срока Шлегель был активным и бойким провластным депутатом, причем второй раз — в избранном в декабре 2011 года и работавшем до 2016 года составе этого органа, на совести которого и «закон подлецов» и крымское голосование и еще много всего стыдного и местами даже преступного. Никаких сведений о том, что Шлегель в чем-то сомневался и пытался отклоняться от «линии партии» дальше дозволенного, нет.

Понятно, что шла какая-то внутренняя грызня и птенец гнезда Суркова ее проигрывал. Тем не менее, 6 февраля 2016 года он становится членом Генерального совета партии «Единая Россия», а 18 февраля 2016 года —возглавил комиссию по усилению международного блока все той же партии. То есть, никак нельзя сказать, что ему не доверяли товарищи или как-то явным образом выдавливали из политики. Даже если он к тому времени просто дожидался окончания своего депутатства, Роберт Александрович ни разу не позволил себя ни единым словом похулить проводимую его партией политику или хотя бы отказаться от заведомо ненужных покидающему политику и Россию человеку постов.

Оформлением документов он занялся сразу или в скором времени после окончания свои депутатских полномочий в 2016 году. Возможно, сразу после того, как понял, что никаких «сладких» постов на госслужбе или в госбизнесе ему не предложат

Политическая активность Шлегеля прослеживается до майских праймериз «Единой Россиии», на которых он проиграл, вследствие чего после выборов в сентябре 2016 года перестал быть депутатом. С учетом того, что в Германию он уехал как «поздний переселенец» в начале 2019 года, выходит, что оформлением документов он занялся сразу или в скором времени после окончания свои депутатских полномочий в 2016 году. Возможно, сразу после того, как понял, что никаких «сладких» постов на госслужбе или в госбизнесе ему не предложат.

Пойди жизнь по-другому, победи Шлегель в праймериз — сидел бы он и сейчас в Государственной Думе и разоблачал там агрессивную политику Запада, исправно голосуя за новые стыдные законы. Будь он из более влиятельного кремлевского клана, его могли отправить куда-нибудь губернатором (Роберт Шлегель был в свое время включен в президентский кадровый резерв, между прочим) и он бы высокомерно хамил населению и заискивающе докладывал Путину о росте надоев и скором прорыве во вверенном ему регионе. Но та же аппаратная стихия, которая в свое время забросила юного Шлегеля в Госдуму, завершила его карьеру, ничего интересного, судя по всему, не предложив. Тогда Шлегель пожал плечами и пошел оформлять немецкий паспорт, ну а что такого?

Типичная новость из будущего

Новость о том, что бывший депутат из числа самых радикальных путинистов сразу после окончания депутатских полномочий засобирался в Германию потому и разошлась так широко, что она никого не удивила и даже наоборот — только подтвердила то, что все и так более-менее знают об идейности и принципиальности путинских политиков.

Нет, ну правда: мы же все знаем, что все они там такие, как Шлегель? Во многом потому так противно слушать то, что нынешние депутаты несут с трибун, что спустя какое-то время и они тоже будут обнаружены с другим паспортом в другой стране. И говорить будут то же самое нежданным журналистам: я, мол, изменился с тех пор, многое переосмыслил, стал толерантным космополитом, просто решил, что мои дети должны расти в Германии/Швейцарии/Израиле/США/Канаде/Монако.

А уж сколько таких «переосмысливших» и открывших для себя и своих детей волшебный мир толерантного космополитизма окажется после того, как путинские годы пройдут — и думать не хочется. Но если все-таки думать, то почему-то кажется, что мы точно не увидим бывших депутатов и чиновных единороссов, стоящих в пикетах с портретами Путина, в «георгиевских ленточках» и с плакатами «При Путине был порядок!». Гораздо вероятнее, что они все вдруг исчезнут с горизонта, будто их никогда и не было — как этот самый Шлегель.

Для большинства путинских шлегелей старость в новых локациях будет долгой и безмятежной — о них никто не вспомнит, а сами они о себе не будут напоминать тем более

Наверное, возникнет целый жанр маргинальной журналистики или скорее даже блогосферы: «а помните, был такой вот деятель? и вот мы его нашли!». И дальше в кадре появляется чуть смущенный, чуть постаревший и сильно загоревший условный депутат Горелкин или еще какой-нибудь борец с иностранным влиянием и беглой скороговоркой поясняет, что время, мол, было такое, сейчас-то конечно все понятно, что многие решения были ошибочны, но больше он политикой не занимается, особенно российской, потому что осознал себя немцем/канадцем/израильтянином/американцем/испанцем и теперь всецело поглощен наслаждением благами западной цивилизации и служением новому Отечеству.

Но, как и сказано, жанр этот будет маргинальным, потому что точно так же, как бурная парламентская и политическая деятельность Шлегеля вспоминается с большим трудом всего через три года после ее завершения, спустя несколько лет помнить имена и лица нынешних меченосцев путинизма будут только самые бдительные и злопамятные. Так что для большинства путинских шлегелей старость в новых локациях будет долгой и безмятежной — о них никто не вспомнит, а сами они о себе не будут напоминать тем более.

Фото: wikimedia.org