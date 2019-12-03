Россия и Украина заключили договор по транзиту нефти на 10 лет

Компании «Укртранснафта» и «Транснефть» заключили 10-летнее соглашение о транзите нефти по территории Украины.

«3 декабря 2019 года АО «Укртранснафта и ПАО «Транснефть» заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины, которое продлевает его действие на 10 лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года», — говорится в сообщении украинской компании в Facebook.

Документ был подписан в рамках международной конференции «Энергетика в XXI веке» в хорватском Загребе.

Заключение соглашения гарантирует безопасную и устойчивую работу нефтетранспортной системы Украины на долгосрочной основе, создает основу для загрузки системы магистральных нефтепроводов в направлении стран Европы, отмечают в компании «Укртранснафта».