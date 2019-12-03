Российский флот модернизируют из-за угрозы со стороны НАТО

Российский военно-морской флот продолжит модернизацию из-за угрозы со стороны НАТО, заявил президент Владимир Путин на военном совещании в Сочи.

«Сегодня мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие его военной инфраструктуры вблизи российских границ — это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны. Поэтому техническому переоснащению Вооруженных сил мы уделяли и будем уделять самое пристальное внимание. В том числе, разумеется, и модернизации ВМФ России», — цитирует Путина РБК.



По гособоронзаказу для флота в 2019 году закуплено две подводные лодки, 23 надводных корабля и судна, три воздушных судна и четыре береговых ракетных комплекса, рассказал президент. Кроме того, ВМФ должен получить более 400 единиц новых ракет и торпед. В частности, речь идет о переоснащении атомных подводных крейсеров «Борей» на их штатное вооружение — ракеты «Булава».

