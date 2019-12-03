Дмитрий Гудков: Массовое убийство готовится на наших глазах

Правительство приравнивает мусоросжигание к мусоропереработке.

Все. Это конец. Конец нашему здоровью, конец экологии страны, конец шансам на здоровых детей и долгую жизнь.

А теперь без эмоций, по фактам. Что такое переработка мусора? Это изъятие из него бумаги, стекла, металла и пластика, чтобы уменьшить итоговый объем мусора, идущего в печку, то есть на сжигание. Весь смысл переработки в этом и состоит: чем меньше мусора сгорает, тем меньше яда (диоксинов и т.д.) выделяется в воздух.

Раньше правительство обещало, что через 5 лет, к 2024 году, перерабатываться будет 36% всего мусора. Неплохая цифра. Но для этого нужно создать с нуля целую индустрию — а этим никто не хочет заниматься. Поэтому сжигание мусора объявляют его переработкой. Ну а что, какая разница: из мусора получаем бумагу — переработка. Из мусора получаем электричество — тоже.

Только вот для электричества никакой раздельный сбор не нужен. Просто запихивай в печь все подряд, и выделяющееся тепло будет давать электроэнергию. С одной стороны — она, а с другой, из трубы — яд. На 100 километров вокруг каждого завода. Тот самый яд, каким, например, США бомбардировали Вьетнам.

Кто будет строить мусоросжигательные заводы? — Наверняка все та же фирма «РТ-Инвест». Они же давным-давно рассказывали о «дешевом электричестве» (на самом деле, дорогом) и планировали сотни (!) ядовитых печек по всей России.

От яда из трубы не спастись: мельчайшие частицы проникают везде. А есть ведь еще не менее ядовитые шлаки — мусорная зола, не менее опасная, чем урановые «хвосты». Куда ее повезут? Возможно, к вам домой.

Мусоросжигание это не мусоропереработка. Это массовое убийство, которое готовится на наших глазах.

Источник