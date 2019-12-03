Госдума одобрила аресты для нарушивших закон о СМИ-иноагентах

Во втором чтении принят законопроект о наказании для СМИ-иноагентов, помимо штрафов в документе фигурирует арест на 15 суток, говорится на сайте Госдумы. В случае окончательного принятия законопроекта он должен вступить в силу с 1 февраля 2020 года.

За нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента предусмотрены штрафы (для граждан — 10 тыс. руб., для должностных лиц — 50 тыс. руб., для юрлиц — 500 тыс. руб.; за повторное нарушение для граждан — 50 тыс. руб., для должностных лиц — 100 тыс. руб., для юрлиц — 1 млн руб.)

За грубое нарушение (более 2-х раз в течение года) назначаются для граждан штраф в 100 тыс. руб. либо административный арест на срок до 15 суток. А для должностных лиц и юрлиц — штрафы в 200 тыс. руб. и 5 млн. руб. соответственно.

2 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий присваивать статус иностранного агента физлицам и расширяющий список СМИ, к которым также относится этот статус.