Петицию с требованием закрыть «московское дело» поддержали 300 тыс. человек

Петицию, обращенную к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с требованием прекратить уголовное дело о «массовых беспорядках», возбужденное после мирной акции 27 июля в Москве, подписали более 300 тыс. человек. Петицию создала «Новая газета».

Издание сообщает, что среди подписавших обращение — музыкант Oxxxymiron, режиссеры Кирилл Ненашев, Ольга Синяева, Мария Мускевич, писатель Марина Вишневецкая, политики и политологи Евгений Ройзман, Любовь Соболь, Екатерина Шульман, Мария Снеговая, правозащитники Дмитрий Краюхин, Андрей Юров, Лидия Шульгина и другие.

Массовые беспорядки подразумевают насилие в отношении граждан, повреждение имущества, поджоги и погромы, но 27 июля на акции в Москве такого не происходило. «Мы считаем, что уголовное дело о массовых беспорядках используется для запугивания народа России и фактического запрета реализации наших избирательных прав», — считают подписавшие петицию.

«Новая газета» планирует передать все 300 тыс. подписей в Следственный комитет и Администрацию президента.