Под Казанью активисты разбили лагерь против мусоросжигательного завода

Активисты устроили палаточный лагерь, блокируют работу техники и требуют общественную экологическую экспертизу. Так они по примеру Шиеса протестуют против возведения под Казанью в Зеленодольском районе мусоросжигательного завода. Об этом говорится в группе экозащитников во «ВКонтакте».

Палаточный лагерь появился 2 декабря, но 3 декабря техника начала снова работать. Активисты боятся, что палатки могут быть засыпаны землей.

Экозащитники отмечают, что строительство подъездной дороги к будущему мусоросжигательному заводу ведется уже около недели. При этом документы у строителей оформлены ненадлежащим образом.

«Документы выданы на реконструкцию старой дороги. Но никакой старой дороги нет! Ведется строительство новой. Строительство ведется на землях сельскохозяйственного назначения. В разрешении на вырубку не указано количество деревьев и их породы. Мы написали жалобы в прокуратуру и другие органы, обратились в полицию с сообщением о преступлении, но строительство продолжилось», — сообщают активисты.

Жители Зеленодольского района и Казани с 29 ноября по 1 декабря блокировали движение строительной техники, но строительство дороги продолжалось по ночам. Активисты решили встать круглосуточным палаточным лагерем, который они назвали «Шиес-2», по примеру лагеря на границе Архангельской области и Республики Коми.