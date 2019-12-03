Заочно арестован еще один фигурант «московского дела»

Участник акции 27 июля в Москве Сергей Меденков обвиняется в нападении на сотрудника Росгвардии и объявлен в международный розыск, сообщает ТАСС.

«Согласно постановлению Басманного районного суда Москвы от 21 ноября, Меденков Сергей Александрович обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ. В связи с объявлением в международный розыск ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в суде, отметив, что обвиняемый является фигурантом дела, возбужденного после акции протеста, прошедшей 27 июля.