НАТО готово ответить, если Россия нападет на Польшу или страны Балтии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил накануне саммита альянса, что Россия получит ответ на любое нападение на Польшу или страны Балтии. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов выступать против плана НАТО по защите балтийских стран, если альянс не признает террористами ряд организаций. Об этом сообщает Reuters.

«Посредством присутствия сил НАТО в Польше и в странах Балтии мы посылаем России очень сильный сигнал: в случае нападения на Польшу или страны Балтии — ответит весь союз», — заявил Йенс Столтенберг. При этом он добавил, что у НАТО нет списка врагов, но если необходимо, альянс будет реагировать.

План обороны НАТО для стран Балтии и Польши США призвали поддержать Турцию. Однако президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, в преддверии саммита НАТО в Лондоне, что пока альянс не признает курдские группировки террористами и не поможет Турции в борьбе с ними, его страна не поддержит план. При этом Эрдоган отметил, что разговаривал с президентом Польши Анджеем Дудой по телефону 2 декабря и согласился встретиться с ним и лидерами стран Балтии в Лондоне, чтобы обсудить этот вопрос.

«Но если наши друзья в НАТО не признают террористическими организациями тех, кого мы считаем террористическими организациями ... мы будем против любого шага, который там будет сделан», — отметил Эрдоган.

Отношения между Турцией и ее союзниками по НАТО последнее время напряжены по целому ряду вопросов, от решения Анкары закупить российские системы ПВО до военной операции в Сирии и разведки месторождений в водах Кипра.