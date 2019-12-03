«Единая Россия» планирует победить на выборах в Госдуму за счет малых партий

Администрации президента планирует допустить на выборы в Госдуму 2021 года множество малых партий, чтобы «Единая Россия» получила дополнительные места за счет перераспределения голосов не прошедших 5%-ный барьер.

Как пишут «Ведомости», чтобы обеспечить «Единой России» конституционное большинство голосов в Госдуме, малым партиям помогут собрать подписи. 20-30 таких партий соберут по 3% голосов, и они перейдут 3-4 основным партиям, прошедшим в Госдуму. При этом оппозиционеров, вроде соратников Алексея Навального или Дмитрия Гудкова, допускать на выборы не планируют.

Участвовать в выборах на данный момент могут 52 партии, 13 из них могут выдвигать кандидатов без сбора подписей, а другим нужно собрать 200 тыс. подписей.

По данным ФОМа, за «Единую Россию» сейчас готовы голосовать 33%, за КПРФ и ЛДПР — по 12%, за справороссов — 4%.

Однако большое число партий ничего не изменит, считает политтехнолог Григорий Казанков: «У некоторых есть шанс преодолеть 5%, но вот сделать так, чтобы пять партий набрали по 4,5%, технически почти невозможно. А 15 партий не наберут по 1–2%». При этом малые партии будут отбирать голоса у самой «Единой России», поскольку у нее наиболее колеблющийся электорат.