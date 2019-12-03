Валерий Соловей: День гражданской солидарности — итоги и планы

Первый общенациональный День гражданской солидарности состоялся и прошёл весьма успешно. В нем приняли участие 34 города и населённых пункта, около двух десятков регионов России. Вот неполный список: Архангельск, Астрахань, Боровичи (Новгородская область), Волгоград, Железнодорожный (Московская область), Иваново, Казань, Карабаново (Владимирская область), Краснодар, Лена (Архангельская обл.), Махачкала, Михали (Калужская область), Москва, Невинномысск (Ставропольский край), Нижний Новгород, Ноябрьск (Ямало-Ненецкий АО), Окуловка (Великий Новгород), Омск, Пермь, Рыбинск (Ярославская обл.), Руза ( Московская обл.), Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Северодвинск (Архангельская обл.), Ставрополь, Сычёво (Московская область), Томилино (Московская область), Туапсе, Улан-Удэ, Чита, Шиес (Архангельская обл.), Щелканово (Московская обл.), Яренск (Архангельская обл.).

По географическому охвату День гражданской солидарности носил беспрецедентный для современной России характер. В этом смысле он сопоставим только с акциями, проводившимися штабами Алексея Навального. Отличие в том, что мы проводили безо всяких штабов, опираясь исключительно на здравый смысл, энтузиазм и гражданское чувство наших людей.

Главной организационной формой Дня солидарности стали одиночные пикеты, которые не требуют согласования. В паре-тройке случаев проводились массовые пикеты. В Перми и Ноябрьске состоялись митинги. Мы искренне признательны всем людям, которые откликнулись на наш призыв, и вышли на акцию с чувством собственного достоинства и ответственностью за себя и страну. Ваши стойкость, мужество и энтузиазм вызывают подлинное уважение. Спасибо вам всем!

Мы благодарны членам политических партий, которые участвовали в Дне гражданской солидарности. Вне зависимости от партийной принадлежности - ПАРНАС, «Яблоко», КПРФ, ФБК Навального, НПСР – эти люди ощущают себя, в первую очередь, ответственными за всех граждан России, за всю страну.

Мы увидели, что гражданские активисты повсюду – от мегаполисов до крошечных поселков. Мы увидели, что наших людей беспокоят одни и те же проблемы: разрушающаяся экология, бесправие и насилие, коррупция и беспредел в сфере ЖКХ, политическое неравноправие и репрессии. Пока нас выходит на улицы в общей сложности немного, но в любом случае первый День гражданской солидарности стал общероссийским событием и показал, что мы движемся в правильном направлении.

Что дальше? Во-первых, мы предлагаем провести с 10 по 12 декабря второй День гражданской солидарности под общим лозунгом «Соблюдайте Конституцию!» 10 декабря – Всемирный день защиты прав человека, 12 декабря – День Конституции России. Ни одно из главных положений этих документов в нашей стране не соблюдается, права человека в России попираются ежеминутно и массово. Предлагаем провести этот День солидарности в форме пикетов – индивидуальных и групповых, публичных чтений Декларации прав человека и Конституции России, прогулок и иных мирных форм активности. Достаточно держать в руках текст Конституции, плакат с текстом той или иной попираемой статьи Конституции и/или призывом соблюдать Конституцию.

Во-вторых, мы предлагаем всем общественным силам и группам России поддержать акцию с призывом соблюдать Конституцию. Это не вопрос политических взглядов или идеологической ориентации. Это абсолютно необходимое условие нормального существования общества и страны, здорового их развития. Там, где попирается закон (а Конституция – высший закон), государство превращается в шайку разбойников.

В-третьих, мы настоятельно просим о максимально широкой информационной и медийной поддержке акции «Соблюдайте Конституцию!» Люди должны знать, что существует мирная и законная возможность защитить свои права и повлиять на власть.

#соблюдайтеконституцию

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