СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве сестрами Хачатурян своего отца. Их обвинили в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

В СК заявили, что «мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий, что учтено следствием как смягчающие вину обстоятельства». При этом как показали экспертизы, «двое из сестер в момент совершения убийства могли осознавать фактический характер совершаемых действий и руководить ими».

Уголовное дело в отношении двух сестер направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, а в отношении младшей сестры дело направлено прокурору с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.

По данным следствия, 27 июля 2018 года сестры Хачатурян нанесли отцу многочисленные удары ножом и молотком, от чего он скончался.