Western Union и Contact приостановили переводы в Таджикистан

Системы денежных переводов Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан. Об этом РБК сообщили операторы call-центров этих систем.

Причиной стало то, что Таджикистан 3 декабря запустил Национальный процессинговый центр, через который системы денежных переводов должны теперь проводить операции без открытия счета. Но к НПЦ успели подключиться не все, поэтому трансграничные переводы оказались под угрозой. Нацбанк Таджикистана ранее говорил, что денежные переводы из России не будут остановлены, так как таджикский регулятор уже начал работу с системой «Юнистрим» и подписал соглашение с Western Union, а договор с Contact должен быть подписан в ближайшее время.



За 2018 год из России в Таджикистан было переведено $2,55 млрд. Это вторая страна после Узбекистана по объемам денежных переводов. На MoneyGram, Contact, «Вестерн Юнион» и «Золотую корону» приходится около 90% всех переводов из России в Таджикистан.



MoneyGram, «Золотая корона» и «Юнистрим» не планируют останавливать переводы. Но оператор «Золотой короны» предупредил, что возможен отказ в выдаче средств получателю на территории Таджикистана.