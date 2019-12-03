ФБР считает российские мобильные приложения угрозой контрразведки

Любой мобильный продукт, разработанный в России, ФБР рассматривает как угрозу для контрразведки. Такой ответ от бюро получил сенатор Чарльз Шумер, на запрос о российском приложении FaceApp, которое позволяет менять внешность, пишет The Hill.

В письме помощника директора управления ФБР по делам Конгресса Джилл Тайсон говорится, что мобильное приложение или аналогичный продукт, разработанный в России, такой как FaceApp, представляет угрозу, так как собирает данные, которые могут быть доступны правительству РФ. Тайсон отмечает способность Федеральной службы безопасности России «удаленно получать доступ ко всем коммуникациям и серверам в российских сетях, не обращаясь к провайдерам».

Из-за того, что Россия уже пыталась вмешаться в выборы президента США в 2016 году, ФБР готово принять меры, если подобное будет происходить с использованием FaceApp.

Озвучивая ответ ФБР на свой запрос сенатор Шумер настоятельно призвал американцев удалять такие приложения, как FaceApp. «Персональные данные, которые собираются с устройства пользователя, могут оказаться в руках российских спецслужб. Это просто не стоит риска», — отметил сенатор.

При этом Шумер добавил, что подобная угроза исходит не только от российских приложений, но и от мобильного ПО из Китая, Ирана и других стран.

Ранее Генеральный директор FaceApp Ярослав Гончаров заявлял, что пользовательские данные никогда не передавались в Россию, а вместо этого хранятся на управляемых США облачных серверах Amazon и Google.