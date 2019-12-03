Следствие считает пилота виновным в катастрофе SSJ 100 в Шереметьево

Следственный комитет России завершил расследование жесткой посадки SSJ 100 в мае 2019 года в аэропорту Шереметьево, при которой погиб 41 человек. Единственным виновником катастрофы называется командир экипажа Денис Евдокимов. При этом окончательного отчета Межгосударственного авиакомитета о случившемся еще нет, пишет «КоммерсантЪ».

Расследование обстоятельств катастрофы самолета SSJ 100 «Аэрофлота» заняло всего полгода, хотя обычно на изучение подобных ЧП уходит несколько лет. Пилоту Денису Евдокимову предъявлены обвинения в нарушении правил полетов или подготовки к ним, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

По версии следствия, 5 мая после взлета в SSJ попала молния, самолет перешел в ручной режим управления, появились проблемы со связью. В предварительном отчете МАК говорится, что в другие SSJ молнии попадали 16 раз, но это не приводило к серьезным последствиям. Следователи считают, что решив вернуться в Шереметьево и получив разрешение на посадку, командир экипажа вел самолет с превышением вертикальной и горизонтальной скоростей и большим углом атаки, от чего самолет начал подпрыгивать по полосе. Это, в свою очередь, привело к поломке стойки шасси, которая пробила топливный бак.

Денис Евдокимов и его адвокат Наталья Митусова не согласны с выводами следствия. По словам капитана экипажа, самолет при посадке «швыряло из стороны в сторону», так как он не слушался управления. А возгорания вообще не должно было произойти, так как шасси должны были «отскочить в сторону», а корпус самолета мог выдержать высокую температуру.

Защита ходатайствовала о назначении около 30 экспертиз, в том числе связанных с защитой самолета от попаданий молний и повреждением стоек шасси, но ей было отказано. При этом следствие не стало возбуждать уголовное дело в отношении участников аварийно-спасательных работ, которые, по версии защиты, появились на месте ЧП с запозданием.