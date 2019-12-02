Президент подписал закон о СМИ — иноагентах

Президент Владимир Путин подписал законопроект, позволяющий присваивать статус иностранного агента физлицам и расширяющий список СМИ, к которым также относится этот статус.

Закон позволяет признать иноагентом «физическое лицо или российское юридическое лицо, распространяющее сообщения и материалы, которые созданы и распространены иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, или российским юридическим лицом, учрежденным иностранным СМИ-иноагентом, и (или) участвующие в создании указанных сообщений и материалов».

Ранее участники «Конгресса интеллигенции» заявляли, что Путин не должен подписывать законопроект о признании граждан «иностранными агентами». В их письме говорилось, что закон является «юридически абсурдным» и «заведомо антиконституционным». По мнению авторов обращения, «закон вводит меры принуждения, которые связаны с ограничением права граждан свободно получать и распространять информацию из любых источников».

«Клеймо «иностранного агента» — это именно клеймо. Иностранный агент — устойчивое словосочетание, имеющее ярко выраженный негативный характер. Клеймо иностранного агента дискредитирует человека в глазах его сограждан, умаляет его достоинство, несмотря на то, что он не совершал ничего плохого и противоправного и не исполнял волю иностранных заказчиков», — писали общественники.