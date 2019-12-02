Путин подписал закон об установке российского ПО на смартфоны

Президент России Владимир Путин подписал закон, который с 1 июля 2020 года обяжет продавцов электроники устанавливать на гаджеты российское программное обеспечение.

Закрытый перечень продукции, на которую будет устанавливаться российский софт, должно определить правительство, отмечает «Интерфакс». Как отмечается в пояснительной записке к документу, российские пользователи должны иметь возможность использовать приобретаемые смартфоны, компьютеры, телевизоры с функцией «смарт-ТВ» и т.п. без необходимости установки дополнительных мобильных приложений и иных программ, ориентированных на работу с российскими пользователями.