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Путин подписал закон об установке российского ПО на смартфоны

02.12.2019

Президент России Владимир Путин подписал закон, который с 1 июля 2020 года обяжет продавцов электроники устанавливать на гаджеты российское программное обеспечение.

Закрытый перечень продукции, на которую будет устанавливаться российский софт, должно определить правительство, отмечает «Интерфакс». Как отмечается в пояснительной записке к документу, российские пользователи должны иметь возможность использовать приобретаемые смартфоны, компьютеры, телевизоры с функцией «смарт-ТВ» и т.п. без необходимости установки дополнительных мобильных приложений и иных программ, ориентированных на работу с российскими пользователями.

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