Суды назначили более миллиона рублей штрафов за неуважение к власти

На 1 декабря известно о 63 делах о неуважении к власти в 35 регионах России. По 33 делам фигуранты уже наказаны штрафами — их общая сумма достигла 1 млн 155 тыс. руб., сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Он отметил, что в 17 случаях обвиняемые признали свою вину, а 23 дела (36,5% от всех дел о неуважении к власти) были прекращены судом или полицией.

«Владимира Путина касается 27 дел (82% от признанных виновными). На 2 месте среди объектов неуважения — «силовики» (9,5%). Только на 3 месте статья защищает «общество» (в 6%). Остальное (флаг, депутаты, конституция, чиновники, губернатор, судьи, партия ЕР и др.) — 2,5%. Статья, прежде всего, защищает имя президента», — заключает юрист.

По его словам, жалобы на 10 решений суда направлены в ЕСПЧ.