Глава ООН призвал страны не сдаваться в борьбе с изменением климата

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш на саммите по борьбе с глобальным потеплением в Мадриде, обратился к представителям 200 стран с призывом не сдаваться в борьбе с изменением климата. Как сообщает Associated Press, Гутерриш также озвучил в своей вступительной речи последние научные данные, которые говорят о том, что уровень парниковых газов достиг рекордных показателей, которых не было по крайней мере 3 миллиона лет. Тогда уровень моря был на 10-20 метров выше, чем сейчас.

Если резко не сократить выбросы двуокиси углерода и других парниковых газов, к концу столетия температура может подняться вдвое выше пороговых значений, установленных в Парижском соглашении 2015 года. Тогда страны договорились ограничить глобальное потепление до уровня ниже 2°С, в идеале до 1,5°C к концу столетия по сравнению с доиндустриальным периодом. Уже сейчас средние температуры увеличились примерно на 1°С, оставляя мало возможностей для достижения цели.

«Неужели мы действительно хотим, чтобы нас запомнили как поколение, которое спрятало свою голову в песок, которое играло, пока планета горела?» — спросил представителей стран Гутерриш.

Министр окружающей среды Чили Каролина Шмидт заявила, что совещание по глобальному потеплению, которое продлится до 13 декабря, должно заложить основу для перехода к экономически нейтральной экономике. Она призвала правительства принять более амбициозные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов.

Саммит проводится, чтобы внести последние штрихи в правила, регулирующие Парижское соглашение 2015 года. Например, речь идет о создании функционирующей международной системы торговли квотами на эмиссии парниковых газов и компенсации бедным странам за потери, которые они несут в результате повышения уровня моря и других последствий изменения климата.