Основатель Gulagu.net считает ФСИН причастной к атаке на сайт проекта

Сайт правозащитного проекта Gulagu.net недоступен из-за DDoS-атаки. Основатель проекта Владимир Осечкин считает, что за ней стоит руководство ФСИН, сообщает «МБХ медиа».

«Наш достоверный источник сообщил нам, что 23 и 24 ноября руководство ФСИН России и ФГУП ЦИТОС сказало почти всем системным администраторам явиться. Источник связал это с моим сообщением о том, что во ФСИН не работает большая часть системы документооборота, все сделано очень некачественно. На их создании украдены миллионы рублей», — говорит Осечкин. При этом 24 ноября на серверы проектов Gulagu.net и ОНК РФ начались первые DDоS-атаки.

Осечкин, ссылаясь на данные другого источника, говорит, что первый заместитель ФСИН Анатолий Рудый говорил в присутствии оперативников ФСИН: «С Осечкиным и его сайтом покончено. Мы его и во Франции достанем».

Следующие DDoS-атаки прошли 29 ноября, вечером 1 декабря и 2 декабря.

«Помимо этого, нам поступает информация из нескольких регионов, что оперативники ФСИН в СИЗО и колониях вызывают заключенных и задают вопросы, с тем чтобы дискредитировать Gulagu.net. Они задают наводящие вопросы, будто бы мы специально подговариваем заключенных сообщать ложную информацию о ФСИН», — говорит Осечкин.