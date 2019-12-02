Трое россиян пострадали при взрыве в Сирии

Трое российских военных полицейских пострадали в результате подрыва самодельного устройства рядом с бронемашиной на северо-востоке Сирии. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Взрыв произошел во время разведки маршрута для совместного российско-турецкого патруля в 1,5 км западнее населенного пункта Коран.

«Бронеавтомобиль получил повреждения. Находившиеся в бронеавтомобиле трое российских военнослужащих получили легкие травмы и ушибы. Жизни военнослужащих угрозы нет», — отметили в Минобороны.