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Трое россиян пострадали при взрыве в Сирии

02.12.2019

Трое российских военных полицейских пострадали в результате подрыва самодельного устройства рядом с бронемашиной на северо-востоке Сирии. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Взрыв произошел во время разведки маршрута для совместного российско-турецкого патруля в 1,5 км западнее населенного пункта Коран.

«Бронеавтомобиль получил повреждения. Находившиеся в бронеавтомобиле трое российских военнослужащих получили легкие травмы и ушибы. Жизни военнослужащих угрозы нет», — отметили в Минобороны.

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