Создан Telegram-канал для сбора средств на оплату штрафов политическим активистам

Появился Telegram-канал для сбора денег на оплату штрафов политическим активистам. Канал называется «Росштраф» и его создал политолог Федор Крашенинников. Информация о делах и приговоренных к штрафам будет поступать от адвокатов международной правозащитной группы «Агора», говорится в анонсе канала.

Крашенинников отмечает, что «люди охотно шлют деньги известным людям, но печальные истории самых обычных граждан, попавших под паровой каток путинского судопроизводства, почему-то трогают их не так сильно. И очень зря, потому что участь оштрафованного на десять тысяч рублей жителя депрессивного российского города гораздо печальнее, чем можно себе представить».

«Росштраф» создан, чтобы помочь тем, кто был приговорен к штрафу по «политическим» статьям и не имеет возможности выплатить его самостоятельно.

«К сожалению, просто отказаться платить штрафы невозможно: у государства есть масса возможностей взыскать с гражданина деньги, усугубив его положение арестом счетов и описью имущества», — говорится в анонсе.

Первым подопечным канала стал инвалид третьей группы Илья Путевский — житель Кемеровской области, оштрафованный на 30 тыс. руб. по делу о неуважении к власти за перепост видеокомментария о президенте Владимире Путине по случаю разгона акции «Он нам не царь».

«Полиция составила протокол не на автора оригинального комментария, а на Илью — по части 3 ст. 20.1 КоАП. Суд оштрафовал Илью на 30 тыс. рублей, не став изучать дело и удовлетворившись заключением некой сотрудницы МВД «Михайловой А.Ю.» — в деле нет ни ее имени и отчества, ни сведений даже о высшем образовании. Российские суды все ходатайства о пересмотре приговора предсказуемо отклонили, жалоба в ЕСПЧ ушла, но суровая реальность такова, что инвалиду третьей группы придется платить путинскому государству штраф», — пишет «Росштраф».

В отношении Путевского сейчас возбуждено новое уголовное дело по жалобе судьи, которая пожаловалась, что инвалид третьей группы показал ей средний палец.