Женщины-кандидаты в астронавты НАСА

Будущим астронавтам предстоит два года тренировок, прежде чем они смогут преодолеть на корабле атмосферу Земли.

«Эти женщины и мужчины заслуживают наших восторженных поздравлений, — говорит бывшая астронавт и директор Космического центра им. Джонсона Эллен Очоа. — Дети на всей территории Соединенных Штатов сейчас мечтают когда-нибудь оказаться на их месте. Мы, сотрудники НАСА, рады приветствовать их в команде и с нетерпением ожидаем совместной работы, чтобы вдохновить следующее поколение исследователей».

Теперь у девочек — любителей космоса есть пять новых символов для подражания. Вот истории женщин-кандидатов в астронавты.





Кайла Бэррон, инженер и офицер ВМФ

29-летний лейтенант из Ричленда (штат Вашингтон) Кайла Бэррон не понаслышке знает, что такое находиться в тесном пространстве, когда стенка судна — единственное, что защищает от опасной среды. Она была одной из первых одиннадцати женщин, которые смогли поступить на службу на подводные лодки, после того как было отменено ограничение, утверждающие, что эта работа только для мужчин.

Бэррон имеет степень бакалавра в области системотехники и степень магистра в области ядерной инженерии. Когда ей позвонили из НАСА, чтобы сказать, что она прошла отбор, она не смогла принять звонок, так как, являясь помощником начальника Военно-морской академии, была на смотровой площадке во время парада. Когда Кайла все-таки узнала новость, она заявила, что ощутила себя как на Луне.

Зена Кардман, морской ученый и микробиолог

Ради своих исследований в области микробиологии Зена Кардман уже побывала в самых отдаленных уголках земли: от антарктических льдов до пещер и гидротермальных жерл на дне океана, куда не проникает дневной свет.

«Меня особенно интересуют экстремофилы, которые живут в странных условиях на Земле, — говорит 29-летняя уроженка Вильямсбурга (штат Вирджиния) Зена Кардман. — Для меня это хорошая аналогия для сред, которые могут быть обитаемыми на другой планете».

Кардман — талантливый ученый, имеющий степень бакалавра в области биологии, а также химии, морских наук и творческого письма. Она надеется, что ее разносторонность сделает ее «научным швейцарским армейским ножом». Получив степень магистра в области морских наук, она стала научным сотрудником Национального научного фонда в Университете штата Пенсильвания. Зена узнала, что стала кандидатом в астронавты, когда исследовала «пещерную слизь». Она взволнована тем, что присоединяется к НАСА, когда начинают разрабатываться длительные миссии, которые пройдут вдали от планеты, которую мы называем домом. «Происходит много изменений, поэтому мы не знаем, куда отправится текущий набор астронавтов, — говорит Кардман. — И это даже более захватывающе, чем знать».

Жасмин Могбели, пилот вертолета и авиационно-космический инженер

33-летняя американка с иранскими корнями из Болдуина (штат Нью-Йорк) Жасмин Мохбели с детства мечтала стать космонавтом. В шестом классе она очень вдохновилась примером первой женщине в космосе — Валентины Терешковой. «Мы одевались, как люди в космосе, и у меня был маленький космический наряд, который мама помогла сделать, — вспоминает Могбели. — Это был первый раз, когда я определенно заявила «эй, я хочу быть космонавтом» и начала больше разбираться в том, что мне нужно для этого сделать».

Жасмин получила степень бакалавра и магистра по аэрокосмическому инжинирингу, присоединилась к морским пехотинцам, став пилотом вертолета, дослужилась до звания майора, но не отказалась от своей мечты присоединиться к НАСА. Именно поэтому она решила подать заявку.

«Первая часть отбора — когда вы просто отправляете резюме, — рассказывает Мохбели. — И вы от этого немного не в восторге, думаете: «Это все?» Однако когда ей позвонили из НАСА, Жасмин поняла, что сбылось то, о чем она мечтала: «Мои руки потом так дрожали, что я едва могла набрать номер, чтобы позвонить родителям».

Лорал О'Хара, инженер-исследователь и первооткрыватель дикой природы

34-летняя Лорал О'Хара знает многое о том, как добиваться своей цели. Являясь инженером-исследователем в Океанографическом институте Вудс-Хоул, она дважды безуспешно подавала заявку на участие в программе астронавтов, прежде чем на третий раз получить хорошие новости. О'Хара мечтала стать космонавтом с детства. Она росла в Хьюстоне, во время учебы в школе Лорал наблюдала разборы полетов космического корабля в космическом центре.

О'Хара советует тем, кто мечтает о космосе, не расстраиваться, если им приходится сложно с некоторыми учебными предметами.

«Для меня худшим предметом была математика, — поясняет она. — И я боролась с ней до самого конца». Однако это противостояние не помешало Лорал получить степень бакалавра в области авиационной техники или степень магистра в области аэронавтики и космонавтики. О'Хара также является частным пилотом и заядлой любительницей активного отдыха, она служила в качестве спасателя в пустыне, используя свои навыки сотрудника скорой помощи, чтобы помочь людям.

О'Хара взволнована возвращением в свой родной город для прохождения обучения и возможностью миссии на Марс: «Я думаю, это было то, о чем мы мечтали целую вечность, просто ступая на другую планету!»

Джессика Уоткинс, геолог и член проекта Curiosity

29-летняя Джессика Уоткинс из Лафайетта (Колорадо) так мечтала стать астронавтом, что начала учиться в университете в области машиностроения, но затем она обнаружила страсть к геологии. После получения докторской степени в области геологии она прошла постдокторантуру в Отделе геологических и планетарных наук в Калифорнийском технологическом институте. Там Джессика начала работать с научным отделением НАСА в составе команды, работающей с марсоходом Curiosity.

Уоткинс при этом заядлая спортсменка и бывший член национальной сборной по регби, она также выступает в качестве волонтера-помощника тренера в женской баскетбольной команде в Калифорнийском технологическом институте.

Уоткинс активистка по защите женщин, особенно цветных женщин в STEM (сфера науки, техники и математики), и она надеется, что сможет послужить вдохновляющим примером для нового поколения: «Мне нравится быть примером для тех, кто мог не видеть похожих на них людей в STEM в целом, и показывать, что можно делать классные вещи, такие как полет в космос».