В Китае для пользователей смартфонов ввели обязательное сканирование лиц

Жителям Китая с 1 декабря для подключения новых мобильных сервисов требуется просканировать свои лица. Как пишет Русская служба «Би-би-си», ранее для получения мобильного номера требовалось удостоверение личности с фотографией. Теперь предъявленное фото будут сличать со сканом лица, чтобы точно идентифицировать пользователя и удостовериться, что все пользователи присутствуют в сети под своими настоящими именами.

Китайское правительство широко использует видеонаблюдение и различные технологии распознавания людей по лицам для контроля за населением. Джеффри Дин, исследователь китайских информационных технологий и искусственного интеллекта в Оксфордском университете, говорит, что одной из причин стремления Пекина идентифицировать всех пользователей интернета и смартфонов может быть борьба с киберпреступностью. Но весьма вероятен и другой мотив — усиление контроля над всякой активностью населения.