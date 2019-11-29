Волонтеры просят государство уделить внимание не патриотизму, а экологии

Власть должна больше внимания уделять не патриотическому и спортивному волонтерству, как сейчас, а экологическому, социальному и медицинскому, показал всероссийский опрос добровольцев, проведенный Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ВШЭ.

Как пишет «КоммерсантЪ», 60% респондентов считают, что волонтерство в России развивается успешно. Но в поддержке со стороны федеральных и региональных властей прежде всего нуждаются экологическое (49%), социальное (46%) и медицинское (36%) волонтерство. Хотя сейчас, по мнению участников опроса, власти чаще поддерживают патриотическое (42%), спортивное (40%) и событийное (связанное с обслуживанием массовых мероприятий, 27%).

Поддержка государства проявляется в основном в проведении форумов и семинаров, размещении социальной рекламы, вручении наград, а также предоставлении грантов и помещений для мероприятий. Такие меры 74% опрошенных находят полезными. При этом только 34% волонтеров отмечают, что за последний год им стало проще заниматься своей деятельностью.