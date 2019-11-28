Ударил металлическим ограждением

«Анализ видео с камер наблюдения, свидетельские показания позволили следствию установить еще одного фигуранта: им оказался 30-летний Сергей Суровцев. 27 июля, находясь на улице Тверской в городе Москве, подняв секцию металлического ограждения, он нанес ею удар сотруднику Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других правоохранителей, охранявших общественный порядок. После этого он скрылся среди толпы присутствующих», — заявляют в СК.

Суровцева задержали и допросили. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие будет просить суд о его аресте.

По данным «МБХ медиа», Суровцев выпускник МАИ, он занимался IT-бизнесом.

После летних акций протеста из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму СК возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти. Семь человек уже осуждены, 15 находятся под следствием.

