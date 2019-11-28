ЧВК от ФСБ

Следственный комитет рассматривает региональную общественную организацию «Единые народные общинные товарищества» как звено организованного преступного сообщества, а в отношении ее кураторов из ФСБ возбуждены уголовные дела.

Как сообщает «КоммерсантЪ», следователь по особо важным делам следственного управления СКР по Краснодарскому краю Анатолий Шутенко назвал преступной деятельность ЧВК РОО «Е.Н.О.Т.». Он же возбудил 14 октября пять уголовных дел, согласно которым сотрудники управления ФСБ по Москве и области майоры Александр Мрищук и Антон Барякшев стали подозреваемыми в организации преступного сообщества с использованием служебного положения, банды, а также разбоев и краж. Приказы представителей ФСБ, по мнению следствия, поступали руководителю РОО Роману Теленкевичу, а потом их исполняли неустановленные лица из Е.Н.О.Т. ЧВК являлась частью банды для решения силовых вопросов.

«Согласно уставу, РОО «Е.Н.О.Т.» создана для содействия военно-патриотическому воспитанию молодежи, в том числе путем организации изучения и сохранения исторических материалов, поддержания и развития высоких духовно-нравственных традиций, представляющих собой составную часть гражданского общества, и т. д. При этом фактической целью данной организации являлась маскировка планируемой преступной деятельности по оказанию услуг, связанных с розыском лиц, слежкой, адресной установкой, запугиванием, хищением имущества, нападений и других неправомерных действий», — говорится в материалах следствия.

Кроме представителей ФСБ к незаконной деятельности ЧВК также привлекали следователей Московского межрегионального СУ на транспорте СКР, считает следствие. Вначале «еноты» вместе с официальными силовиками приходили на обыски в офисах и домах, а после выносили оставшиеся ценности. Например, в декабре 2016 года они похитили деньги и ценности на общую сумму 4,8 млн руб. у фигурантов уголовного дела об уклонении от уплаты таможенных платежей. Через три года пострадавшие написали заявления. В это же время оказавшиеся под следствием по другому делу за вымогательство в Туапсе участники РОО во главе с Романом Теленкевичем признали свою вину, заявив о причастности к нападениям представителей ФСБ.

Несмотря на фигурантов-военнослужащих и большое количество совершенных преступлений в Москве, дело будут вести «гражданские» следователи Краснодарского края. В октябре Мрищук и Барякшев были арестованы по ходатайству СК Краснодарским гарнизонным военным судом, но позже Южный окружной военный суд распорядился освободить из СИЗО Александра Мрищука. Апелляционная инстанция выявила множество процессуальных нарушений и усомнилась в том, что было само событие преступлений. А продлевать арест Барякшева следствие не стало само. По информации «Ъ», он может сотрудничать со следствием, возможно, попав под программу госзащиты.

«Ъ» отмечает, что члены Е.Н.О.Т. отличились в кампаниях на востоке Украины и в Сирии, а также при присоединении Крыма к России. В 2016 году глава Крыма Сергей Аксенов объявил благодарность Роману Теленкевичу как члену Союза добровольцев Донбасса «за мужество и высокий патриотизм в защите конституционных прав и свобод жителей Крыма».