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#Московское дело

Места преступления не существует

27.11.2019

Суд вернул в прокуратуру дело Самариддина Раджабова — в обвинительном заключении не указано место преступления

Тверской суд Москвы вернул в прокуратуру дело Самариддина Раджабова, обвиняемого в применении насилия к полицейским из-за брошенной пластиковой бутылки. Как сообщает «Медиазона», вернуть материалы предложила сама судья Мария Сизинцева, так как в обвинительном заключении не указано место совершения преступления.

Как пояснил адвокат Раджабова Сергей Бадамшин, дома, указанного в обвинительном заключении, нет в публичной кадастровой карте. Согласно обвинительному заключению, Самариддин Раджабов бросил бутылку в сторону сотрудников полиции рядом с домом №1 на Цветном бульваре. Однако на Цветном бульваре нет дома №1.

Защита просила суд перевести обвиняемого из СИЗО, но получила отказ.

Раджабов находится в СИЗО со 2 августа. По версии следствия, он на акции 27 июля кинул в сторону полицейских пластиковую бутылку, которая ни в кого в итоге не попала.

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