Принцип состязательности

Министерство юстиции предлагает при разработке проекта нового Кодекса об административных правонарушениях отразить вопросы состязательности в суде. При рассмотрении административных дел должны присутствовать сторона защиты и обвинения, считают в ведомстве, пишут «Ведомости».

Предложение Минюста обозначено в ежегодном докладе ведомства о результатах мониторинга правоприменения в России за 2018 год. В министерстве напоминают о мнении Европейского суда по правам человека, что если суд сам берет на себя задачу предъявлять обвинения и в то же время поддержки, то он не может гарантировать беспристрастность. Минюст считает, что необходимо включить в процесс сторону обвинения (представителя прокуратуры или других госорганов) и дать обвиняемому лицу возможность бесплатной юридической помощи, как это происходит в уголовном процессе.

Еще одно предложение касается поправки в закон об оперативно-розыскной деятельности, в которой будет уточняться содержание и регламент контрольной поставки и проверочной закупки. Данная идея также связана с мнением ЕСПЧ, в который поступали жалобы на обвинительные приговоры из-за закупок наркотиков, проведенных c участием тайных агентов правоохранительных органов и без надлежащего рассмотрения судами доводов заявителей о провокации преступления. Если новация Минюста будет одобрена, силовикам придется получать санкцию на контрольные закупки у прокурора.

Также Минюст отмечает в докладе неэффективность штрафов как наказания за домашнее насилие. Напомним, что ранее ведомство сообщило ЕСПЧ о том, что проблема домашнего насилия преувеличена.