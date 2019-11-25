Прощание с реальностью: вождь на съезде правящей партии

Иван Давыдов.

В среде людей, настроенных оппозиционно по отношению к российской власти, модно не смотреть телевизор. И тому, конечно, есть масса объяснений — ну, в конце концов, соображения интеллектуальной гигиены еще никто не отменял, а регулярный просмотр политических ток-шоу на государственных каналах, где «эксперты» и ведущие постоянно вопят и временами дерутся, может нанести травму даже человеку с крепкой психикой.

Люди со светлыми лицами

Но если вы политикой действительно интересуетесь, кое-что смотреть все-таки надо, причем именно на госканалах. В политике есть вещи, которые даже поважнее слов. Вот, к примеру, пленарное заседание XIX съезда «Единой России» (кстати, съезд проходит на ВДНХ, и это уже символ — именно единороссы теперь главное достижение народного хозяйства, а не быки-рекордсмены и космические корабли, как было при Союзе). К микрофону выходит президент Российской Федерации.

Шепоток в зале смолкает молниеносно. В глазах присутствующих — огонь восторга. Мелькают лица заслуженных членов партии: суров и вдумчив председатель ЕР Дмитрий Медведев. Напряженно вслушивается в речь лидера нации глава ЧР Рамзан Кадыров. Но чаще камера останавливается не на заслуженных, а на молодых — важно показать, что партия меняется, что молодежи в ней много, и что за ней — будущее.

Съезд проходит на ВДНХ, и это уже символ — именно единороссы теперь главное достижение народного хозяйства, а не быки-рекордсмены и космические корабли, как было при Союзе

А особенно часто показывают секретаря генерального совета ЕР Андрея Турчака. Турчак даже порозовел — так глубоко проникли в его сердце слова вождя. Наверное, это такой особый привет от сотрудников «России 24» коллегам из прочих СМИ: известно ведь, чем именно в медийной среде знаменит Турчак в первую очередь. Ну, если вы вдруг не знаете, спросите Google или журналиста Олега Кашина. Он разговорчивый, он расскажет.

Путин заканчивает недлинную речь, после бурных и продолжительных аплодисментов, переходящих, как им и положено, в овацию, слово берет Медведев. И сразу же меняются выражения лиц в зале: восторга меньше, особо смелые позволяют себе даже иронические улыбки. Один только Турчак, которого по-прежнему показывают чаще прочих, продолжает патриотически розоветь.

Нет, такого даже и из зала не увидишь. Акценты операторы расставляют с максимальной точностью, подготовленный зритель с легкостью считывает каждый намек. Полезно иногда смотреть телевизор.

Но нас интересуют не только виды на партию. Слова вождя нас интересуют тоже.

В речи все, вроде бы, как обычно. Надо сплотиться, дороже всего нам — «суверенитет России, ее национальные интересы, территориальная целостность», а также неизбежные «традиционные ценности» (кстати, пока Путин выступал на ВДНХ, в Сокольниках как раз митинговали сторонники главной российской традиционной ценности — патриотические граждане выступали против законопроекта о семейно-бытовом насилии, требуя защитить священное право сильного издеваться над слабым). Надо обеспечить прорыв. Необходимы зримые результаты по всем национальным проектам. А «главное в работе партии — быть вместе с людьми, досконально знать запросы людей, их нужды, проблемы, реагировать на них, причём делать это незамедлительно, помогать, объяснять, защищать».

Путин говорит пока еще намного более внятно, чем Леонид Ильич Брежнев в начале восьмидесятых, но по содержательности его выступления уже начинают конкурировать с брежневскими. Надо надеяться, и по части внятности российский вождь советского догнать успеет — он ведь не собирается никуда уходить, впереди еще годы, если не десятилетия плодотворной работы.

Но было в речи несколько моментов, которые не заметить нельзя и которые показывают, насколько слабо президента России интересуют скучные российские реалии. Вот Совбез, где Путин выступал накануне съезда, и распорядился увеличить производство боевых роботов — это да, это его. А тут скука, про новые ракеты не поговоришь, приходится как-то выкручиваться. Выкручиваться получается средне.

Путин говорит пока еще намного более внятно, чем Леонид Ильич Брежнев в начале восьмидесятых, но по содержательности его выступления уже начинают конкурировать с брежневскими. Надо надеяться, и по части внятности российский вождь советского догнать успеет

«Единая Россия», — сообщает Путин, — крупнейшая, ведущая политическая партия страны. И этот статус она приобрела, потому что всегда на первое место ставила защиту интересов граждан, интересы нашей Родины, на сложнейших поворотах истории не боялась ответственности, брала эту ответственность на себя, на свои плечи, не боялась трудных решений, которые не принесут сиюминутной популярности и не дают дополнительных очков на выборах, но крайне необходимы для страны, для её безопасности, для стабильности, для жизни людей, причём на длительную перспективу». И как тут не вспомнить, во-первых, пенсионную реформу, а во-вторых, Наталью Поклонскую, которую даже на съезд не позвали. Именно потому, что она пенсионную реформу решилась публично критиковать, что и перечеркнуло навсегда прежние заслуги.

Президент призвал членов правящей партии не править, а служить, президент напомнил: «Вы же видите сами, знаете: то больничку покажут развалившуюся, то ещё что‑то такое, то школа, где дети чуть ли не в пятую смену ходят. Но на местах‑то вы должны это видеть всё, если чиновники не видят — терзать их, трясти, добиваться решения».

Но, кажется, забыл, что и больничка, и школа — это его личные достижения. Его и его верных единороссов. Забыл, что «Единая Россия» не вчера оказалась у руля, и призвал членов партии чиновников «трясти чиновников».

Интересное, наверное, выйдет зрелище, когда чиновники начнут сами себя трясти и терзать во исполнение требований лидера нации.

Предвыборная пустота

И это все по-настоящему важно, поскольку в «Единой России» заранее объявили съезд предвыборным. Думские выборы 2021 года — момент ключевой, ЕР планирует сохранить конституционное большинство, это первый шаг к сохранению власти в руках у Путина после 2024 года.

Выступление Путина вкупе с прочими инициативами, озвученными и на съезде, и даже до съезда, во-первых, показывает, что вопреки слухам партию в Кремле со счетов сбрасывать не собираются. А во-вторых, в общем и целом вполне определились с путями достижения успеха.

Залог победы — тотальная симуляция кампании. Перестановки в парторганизациях на местах подаются как «омоложение и обновление партии», хотя заинтересовать могут разве что тех, кто в этих перестановках задействован. Увлеченных произволом чиновников с партийными корочками в карманах дорогих пиджаков зовут на борьбу с чиновным произволом.

Даже собственную правозащитную организацию с Маргаритой Симоньян в качестве одного из начальников создают, а фоном — настоящая война государства против настоящих правозащитников плюс свежепринятый закон о физических лицах — иностранных агентах, который дополнительно ударит по правозащите. Среди всей этой предвыборной суеты — ничего такого, что хоть как-то бы цеплялось за российскую реальность и могло заинтересовать электорат.

Залог победы — тотальная симуляция кампании. Перестановки в парторганизациях на местах подаются как «омоложение и обновление партии», хотя заинтересовать могут разве что тех, кто в этих перестановках задействован

А финалом, естественно — симуляция выборов. Московский летний опыт показал, что тут недопустимы даже минимальные риски: население вполне здраво оценивает достижения ЕР и готово использовать любые возможности, чтобы единороссов на выборах огорчить (вспомним про «умное голосование»). Правильного результата невозможно добиться, зато его можно нарисовать. К тому и готовятся, а публику даже обманывать особенно не стремятся, и речь вождя на съезде отлично это показывает.

От публики требуется смириться с неизбежностью.

Фото: er.ru