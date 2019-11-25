Воровство в законе

«В интересах охраны здоровья»

Правительство РФ внесло в Госдуму поправки в Гражданский кодекс, которые позволят выпускать в России лекарства без согласия патентообладателя. Законопроект, подписанный председателем правительства Дмитрием Медведевым, предусматривает изменение статьи 1360 ГК РФ. Если до сих пор эта статья разрешала правительству использовать изобретения без согласия владельца патента только «в интересах обороны и безопасности», то теперь это можно будет делать в интересах «охраны жизни и здоровья граждан».

Речь идет о лекарствах, которые российские фармацевтические фирмы могли бы производить сами, но за которые при этом надо платить патентообладателю.

Такие выплаты, разумеется, повышают стоимость лекарств, снижают их конкурентоспособность и уменьшают прибыль производителей. Но плата за патент — общемировая практика. Фармакологические лаборатории и исследовательские центры вкладывают огромные средства в разработку новых лекарств, что должно впоследствии окупаться за счет продажи патентов. Если все будут воровать патенты, как это предлагает Дмитрий Медведев, то у фармакологов не останется средств на новые исследования. Таким образом, правительство России предлагает поживиться за счет тех зарубежных простаков, которые честно платят полную стоимость лекарств.

Правда, в предложенной новации есть две радостных для патентообладателей новости: их будут уведомлять о хищении «в кратчайший срок» и выплачивать «соразмерную компенсацию». Что такое «кратчайший» и как выглядит «соразмерная», закон не уточняет, но для большой радости оснований нет: «Методика определения размера компенсации и порядок ее выплаты утверждаются Правительством Российской Федерации». Кто будет с размером компенсации не согласен, сможет от нее вообще отказаться. Механизмов обжалования правительственного решения не предусмотрено.

Если все будут воровать патенты, как это предлагает Дмитрий Медведев, то у фармакологов не останется средств на новые исследования. Таким образом, правительство России предлагает поживиться за счет тех зарубежных простаков, которые честно платят полную стоимость лекарств

Без сомнения предложенный законопроект пролоббирован заинтересованными российскими фармацевтическими кампаниями. Производство лекарств — благодатный, постоянный и высокодоходный рынок, и чем меньше на нем конкурентов, тем лучше живется производителям. Чего не скажешь о потребителях, поскольку отсутствие конкуренции сказывается прежде всего на качестве продукции. Российский рынок и без того наводнен контрафактными лекарствами, дешевыми подделками, процент которых в последнее десятилетие составлял по разным оценкам от 1,5 до 20 процентов.

Конечно, во всем мире фармацевтическая промышленность — такой же бизнес, как и все остальное. Здесь такая же жесткая конкуренция, приоритет прибыли и жажда монополизировать свои преимущества. Для свободного общества и правового государства это очень непростая проблема. Баланс между защитой патента и общедоступностью лекарств находится с трудом. Практически невозможно воздействовать на законного монополиста — владельца патента в первые 20 лет после выхода лекарства на рынок. Только через 20 лет другие кампании могут начать производства дженерика — аналога оригинального препарата, но под другим именем. Этот 20-летний срок действует в США, России и других странах.

Монопольное владение лекарственными патентами приводит иногда к драматическим последствиям. В сентябре 2014 года фармацевтическая компания американского бизнесмена Мартина Шкрели выкупила исключительные права на препарат, который применялся для лечения редкого наследственного заболевания цистинурия. После этого Шкрели повысил цену на лекарство на 2000%. Он объяснял столь резкое повышение цен убыточностью производства такого сложного препарата для такого ограниченного круга потребителей. Отчасти это конечно так и было, но только отчасти.

В августе следующего года он приобрел за 50 млн долларов права на препарат, который применяется для лечения токсоплазмоза у пациентов со слабой иммунной системой (ВИЧ-инфицированные, онкобольные, прошедшие курс химиотерапии и другие). Вскоре после этого цена препарата поднялась на 5455% — с $13,5 до $750. Здесь круг потребителей был уже достаточно широк, и Мартина Шкрели справедливо обвинили в неумеренной алчности. Сам же он бравировал своей жадностью, заявляя, что не будет снижать цены на лекарства. Возмущённая общественность называла его «злодеем», «лицом жадности», «врагом народа номер один», «самым презираемым человеком в Америке», «самым ненавистным бизнесменом США». Однако никто ничего не мог с ним сделать, он не выходил за рамки закона. Впрочем, в прошлом году его все-таки посадили на 7 лет за мошенничество с ценными бумагами.

Директивно введенное ценовое благополучие — явление временное и очень недолговечное. Оно обернется сначала снижением качества лекарств, затем пустыми прилавками, а закончится ростом цен и товарным дефицитом

Вот две крайности: с одной стороны отвратительно алчный бизнесмен, действующий по закону; с другой — облеченные властью жулики, возводящие воровство в норму закона. Блюстителям социальной справедливости, наверное, ближе будут ворюги, исповедующие социалистический принцип «все отнять и поделить». Надо однако помнить, что социализм — это всегда нищета и бесправие, а директивно введенное ценовое благополучие — явление временное и очень недолговечное. Оно обернется сначала снижением качества лекарств, затем пустыми прилавками, а закончится ростом цен и товарным дефицитом. Вряд ли это можно считать приемлемой альтернативой даже хищническому капиталистическому производству, в котором все же сохраняются возможности правового регулирования и общественного воздействия на слишком прожорливых акул.

Российское правительство, предложившее приворовывать у зарубежных производителей лекарств их продукцию, вряд ли думает об отдаленных последствиях своих предложений. Намерения чиновников просты и незатейливы. Срубить бабла, отмыть денежки, вложить их во что-нибудь надежное на Западе и, тихо радуясь своей удаче, громко обличать в России пороки западного общества. А российские граждане будут тем временем покупать в аптеках дешевые отечественные подделки или просить друзей и родственников за границей прислать им что-то настоящее.

Фото: sevastopol.su