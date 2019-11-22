Франция официально начала борьбу с домашним насилием

Активисты, отслеживающие случаи домашнего насилия во Франции, заявляют, что с начала года 130 женщин были убиты своим нынешним или бывшим партнером. Неравнодушные французы оклеили стены домов плакатами с именами погибших женщин и призывами не игнорировать домашнее насилие. После каждой новой смерти сотни женщин проходили молчаливым маршем по улицам.

Президент Франции Эммануэль Макрон обращал внимание на проблему домашнего насилия еще два года назад, однако только сейчас правительство начало делать шаги для ее решения. В отчете Министерства юстиции, опубликованном в ноябре, признается систематический отказ властей и органов правопорядка от вмешательства для предотвращения убийства в семье. В понедельник правительство объявит о мерах, которые, как ожидается, будут включать изъятие огнестрельного оружия у людей, подозреваемых в бытовом насилии, а также установление приоритетов при обучении полиции и официальное признание «психологического насилия» как формы бытового насилия.

Женщины не единственные жертвы домашнего насилия, но французские чиновники говорят, что они составляют подавляющее большинство. Адвокаты потерпевших говорят, что правоохранительные органы слишком часто не верят женщинам и отвергают их жалобы. Но новый общенациональный фокус на теме домашнего насилия, по мнению адвокатов, знаменует отход от десятилетий отрицания.

Согласно опросу, проведенному в Евросоюзе в 2014 году, 26% французских женщин-респондентов подверглись насилию со стороны партнера с 15 лет, физически или сексуально. Это ниже среднемирового показателя, но на 4% выше, чем в среднем в Евросоюзе.

Успехов в снижении уровня насилия в семье удалось добиться в Испании, которая приняла правовые и образовательные меры в 2004 году. Сейчас тема домашнего насилия активно обсуждается в Германии, где активисты требуют использовать термин «убийство женщин» для описания таких убийств.

Во Франции многие считают решения правительства запоздалыми, так как нужно потратить много времени на переобучение полиции. Тема бездействия органов правопорядка попала во всеобщее внимание, после того как в сентябре президент Макрон посетил телефонный центр, в котором принимались звонки «горячей линии». Он прослушал звонок 57-летней женщины, чей муж угрожал убить ее, на что в ответ полицейский сказал, что не может ей помочь. И такой подход не исключение: по данным исследования, проведенного в этом году, полицейские по всей Европе часто считают домашнее насилие личным делом и не вмешиваются в критические моменты.

По мнению управляющего организацией по борьбе с насилием в семье Women Safe Фредерика Марца, сейчас может потребоваться от трех недель до двух месяцев, чтобы жалоба на насилие в семье была рассмотрена. А в отчете Министерства юстиции Франции говорится, что в 41% случаев жертва «супружеского убийства» ранее сообщала о случаях бытового насилия, но 80% жалоб, направленных прокурорам, остались нерассмотренными.

Самые сложные случаи, когда женщины получают угрозы, но им еще не наносят физических увечий. Полиция считает, что пара просто «переживает трудный период».

В ноябре прошел первый дополнительный тренинг по вопросам насилия в семье для полиции в пригороде Парижа Ле Мюро. Трехчасовое занятие было направлено на то, чтобы помочь офицерам понять давление, с которым сталкиваются жертвы, и почему жертвы иногда не соответствуют критериям, которые полиция ожидает увидеть. Подобные занятия проходят в некоторых частях Франции, но власти могут сделать их повсеместными.

Российское правительство недавно заявило о том, что проблема домашнего насилия преувеличена.