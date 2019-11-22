В рассмотрении отказано

Тверской суд Москвы отказался принять коллективный иск сотрудников Фонда борьбы с коррупцией к президенту Владимиру Путину. В суде пояснили, что принятие заявления нарушает основные принципы разделения властей, требования не могут быть предъявлены к президенту РФ в рамках административного судопроизводства. В ФБК сочли отказ незаконным.

«Тверской «суд» по надуманным незаконным основаниям лишил Путина В.В. того, что будет ему предоставлено в прекрасной России будущего. Судебного разбирательства его действий по существу в открытом заседании. Но уже в ином судебном порядке», — прокомментировал отказ суда глава юридической службы ФБК Вячеслав Гимади.

«Тверской суд заявил, что «требования не могут быть предъявлены к президенту РФ в рамках административного судопроизводства» и отказался принять наш иск. Мне казалось, что соблюдать Конституцию — это вообще главное требование, которое может быть предъявлено к президенту», — написала в Twitter пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

Ожидаемым решение суда назвал директор ФБК Иван Жданов: «Это ожидаемо, но не имеет значения. В ПРБ Тверской районный суд сам снова истребует этот иск и рассмотрит, как следует по закону».

Иск к Путину по незаконному преследованию ФБК не приняли, почему это незаконно?

Объясняем в одной карточке. pic.twitter.com/9pIAZiGqQS — Ivan Zhdanov (@IoannZH) November 22, 2019

Алексей Навальный и сотрудники ФБК в иске просили признать незаконным бездействие президента как гаранта Конституции, который «не реагирует и не принимает мер по прекращению грубых и систематических нарушений конституционных прав, происходящих по «делу ФБК». Путина в фонде называют организатором незаконного масштабного преследования организации.

В начале августа СК сообщил о возбуждении уголовного дела по факту отмывания средств через ФБК. После этого у сотрудников фонда, а также у сторонников Навального и их родственников по всей стране прошли обыски. У многих были заблокированы банковские счета.

«Ведомости» отмечают, что согласно базе данных Тверского суда, Навальный как минимум дважды — в 2016 и 2017 годах — подавал иски к Путину. Оба раза ему было отказано в их принятии.