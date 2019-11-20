Новые политзаключенные

Правозащитный центр «Мемориал» признал Андрея Баршая, Владимира Емельянова, Егора Лесных, Максима Мартинцова, Александра Мыльникова и Павла Новикова политзаключенными и требует их немедленного освобождения. Все они обвиняются в применении насилия к представителям власти на акции протеста 27 июля в Москве.

Лесных, Мыльников и Мартинцов, по данным следствия, повалили омоновца, а Лесных и Мартинцов также пнули бойца. Емельянов, как утверждает СКР, «насильно схватил» спецназовца «сзади за форменное обмундирование», а Баршай толкнул другого. Новикова обвиняют в том, что он ударил пластиковой бутылкой с водой полицейского по шлему и по руке.

«На видеозаписях видно, что Баршай, Емельянов, Лесных, Мартинцов и Мыльников без оружия или подручных предметов пытались прекратить насилие, которое силовики применяли к лежавшим на асфальте девушке и парню. В ответ их избивали дубинками. Павел Новиков нанес два удара полулитровой пластиковой бутылкой по шлему и бронированному наплечнику омоновца. На видеозаписи, опубликованной СКР, видно, что спецназовец не упал, не отлетел, не наклонился. Никаких травм, даже минимальных царапин, согласно материалам дела, у «пострадавших» силовиков не было. То, что они на мгновение испытали «физическую боль», недоказуемо. Лишение свободы за такое «причинение боли» явно противоречит и праву, и здравому смыслу», — говорят в «Мемориале».

Правозащитники отмечают: «необходимо учитывать, что эти инциденты произошли как ответная спонтанная реакция на незаконное насилие силовиков против демонстрантов».

«Мы уверены, что власти ведут это уголовное дело с целью оказать давление на потенциальных участников протестных акций и запугать их, чтобы предотвратить подобные акции. Арестованных оппозиционеров объявили виновными практически заранее: о том, что в Москве произошли массовые беспорядки, заявили мэр Москвы, а также, косвенно, пресс-секретарь президента России, тем самым оказав давление на правоохранительные органы и суды. Государственное телевидение и другие провластные СМИ сообщили ложь о мнимых «массовых беспорядках», заклеймив протестующих как преступников. То, что под давлением общества с нескольких человек сняты обвинения, подтверждает, что они были основаны не на законе, а на политическом заказе властей», — констатируют в «Мемориале».