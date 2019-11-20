Социологи фиксируют рост спроса на гражданские права

Самыми значимыми россияне считают право на жизнь (рост с 72% до 78%), медицинскую помощь (как и было — 70%) и справедливый суд (64% против 50%). При этом, как пишет «КоммерсантЪ», существенно большее число респондентов, чем в 2017 году, указали, что им хотелось бы иметь право на социальную защиту (62% против 57%), свободу слова (58% против 34%) и мирных собраний (28% против 13%), а также возможность беспрепятственно получать информацию (39% против 25%). Почти вдвое выросло количество желающих участвовать в общественной и политической жизни страны (30% против 16%).

Россиян стали больше волновать их права на неприкосновенность имущества (57% против 46%), на отдых (52% против 39%), владение собственностью (50% против 40%), создание семьи и равноправие в браке (43% против 28%), выбор места жительства (42% против 29%), свободу вероисповедания (40% против 22%).

«С конца 2018 года на фоне пенсионной реформы и недовольства материальным положением все эти вопросы стали восприниматься острее, чем в период 2014–2016 годов, когда на многие вещи население закрывало глаза и в меньшей степени думало о своих свободах», — говорит социолог «Левада-центра» Карина Пипия. Она пояснила, что вопросы предполагают 20 вариантов ответов, из которых люди чаще всего выбирают два-три. Однако в этом году, говорит она, «общественные настроения разогреваются», поэтому респондентам захотелось высказаться, чтобы их услышали.