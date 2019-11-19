Правозащитница, соавтор закона о профилактике семейно-бытового насилия Алена Попова, говоря об ответе Минюста ЕСПЧ заявила изданию «Такие дела», что в России «эпидемия домашнего насилия».

«Единственная важная вещь, которую они упомянули, — что мужчины в России не обращаются за помощью. Этот факт показывает, что наше государство вбило людям в головы стереотипы о мачо, альфа-самцах, — дескать, людям вообще не стоит обращаться за помощью, а мужчинам и подавно. Естественно, это не нормальная ситуация».

По мнению правозащитницы, новый закон необходим. «Сейчас идет борьба двух идеологий — консервативной и прогрессивной. Консерваторы говорят, что закон не нужен, не лезьте в наши семьи, — это фактически позиция Минюста. Однако прогрессивные люди понимают, что в России есть Конституция и невозможно сказать жертвам, что они неверно трактуют нормы законодательства. Как можно вообще Маргарите Грачевой с отрубленными руками заявить, что она пытается подорвать правовые механизмы?! Это невозможно, это очень странная ситуация».

ЕСПЧ ранее задал вопросы правительству России в связи с рассмотрением четырех дел жертв домашнего насилия. Наталью Туникову муж избивал и пытался сбросить с 16 этажа. Защищаясь, она ударила супруга ножом, ее признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, но потом амнистировали. Елену Гершман муж не только избивал, но также похитил у нее дочь и вывез в другую страну. Ирину Петракову муж избивал и насиловал даже после развода. Один раз он даже нанес ей побои прямо на выходе из зала суда, за что мужчину приговорили к общественным работам, но позже наказание было отменено. Маргарите Грачевой, после того как она решила подать на развод, муж отрубил в лесу кисти рук.

Других примеров насилия в семье не мало. Некоторые из них, как пример неверного понимания ситуации Минюстом, приводит глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. Так в Самарский области в суд поступило уголовное дело участкового полиции Гакиля Бадертдинова, который довел побоями жену до самоубийства. Родственники погибшей отмечали, что она не обращалась в правоохранительные органы, так как боялась, что супруга могут уволить с работы.

19 ноября в Красноярском крае был задержан сотрудник колонии №7 ФСИН за то, что убил куском арматуры свою подругу и спрятал тело в мусор.

В сентябре от ножевых ранений скончалась 22-летняя Регина Гагиева, которую зарезал бывший муж из ревности. При этом Гагиева в 2017 году уже жаловалась на него, но тогда за побои мужчине присудили штраф в 5 тыс. руб. Бывший муж ранее служил в правоохранительных органах, но был уволен когда избил до полусмерти свою первую жену.

В августе 2018 года полиция не стала возбуждать дело о побоях жены в отношении Александра Ануфриева, ранее судимого за двойное убийство. Через месяц он с помощью веревки задушил жену, а труп сложил в чемодан, вывез за город на такси и закопал, а имущество жены похитил.

19 ноября этого года жителя Иркутской области приговорили к 13 годам колонии за жестокое убийство бывшей жены на глазах у детей. Бывшие супруги продолжали проживать вместе и после развода. 8 марта женщина сообщила, что у нее есть другой. Бывший муж стал бить ее руками и ногами, давить ногой на шею и бить головой об стол, пол и трубу отопления, порезал ей руки ножом и положил голову в металлическую печь, угрожая убить. После мужчина вытащил женщину во двор дома, где раздел и стал закидывать лицо снегом. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.

В Волгоградской области 28-летнего жителя Урюпинска Виктора Ларионова, который изрезал лицо своей жене Ирине горлышком от бутылки, отпустили под обязательство о явке. Его подозревают в умышленном причинении легкого вреда здоровью.