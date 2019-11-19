ЕСПЧ вынес решение по делам Развозжаева и Удальцова

Европейский суд по правам человека признал Россию и Украину виновными в нарушении прав Леонида Развозжаева, а Россию виновной в деле Сергея Удальцова, сообщает глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в Telegram. Жалобы были связаны с делом об организации «массовых беспорядков» на Болотной площади 6 мая 2012 года. В июле 2014 года Мосгорсуд назначил Удальцову и Развозжаеву по четыре с половиной года колонии.

Развозжаев утверждал, что к нему применялись пытки, которые не были надлежаще расследованы ни украинскими, ни российскими следственными органами. При этом ему не оказывалась необходимая медицинская помощь. Также было нарушено его право на семейную жизнь, так как колония не отпустила его на похороны матери.

Удальцов жаловался, что его уголовное преследование было политически мотивировано, а арест имущества нарушил право на собственность.

Оба заявителя жаловались на избыточное содержание под стражей и под домашним арестом, а также на нарушение права на выражение мнения и свободу собрания.

По итогам рассмотрения ЕСПЧ обязал Россию выплатить Развозжаеву €11 тыс., а Украину — €4 тыс. Удальцову российские власти должны выплатить €9 тыс.

«Признан целый букет нарушений — необоснованное задержание, удаленность отбывания наказания, право на свободу собрания и право на собственность. Отдельного нарушения статьи 18 в смысле политически мотивированного преследования суд устанавливать не стал», — сообщает Чиков.