Последний рубеж

Сергей Городишенин отправился в лагерь защитников Шиеса, которые выступают против строительства мусорного полигона. «Меня встретили простые люди совершенно разных профессий: учителя, работники культуры, дальнобойщики, обычные работяги. Для многих это стало вахтой, 3-4 дня работы дома, потом сюда. Со всей страны идут посылки, деньги от тех, кто не может приехать на поддержку экологического протеста. При мне один из постоянных защитников приехал и передал в общую кубышку деньги. Там сложена четкая система оперативного реагирования. Установлены посты, и как в армии, защитники выходят в караул. Все серьезно. Настоящее военное положение со своим городком. Народная охрана даже на таких объектах, как колодец с питьевой водой. Есть и баня, где моются защитники, сохраняя гигиену. Кухонный блок, где женщины готовят пищу. Многие защитники из бюджетных организаций скрывают свои лица в связи с тем, что могут быть проблемы на работе и с семьей. Прецеденты уже есть. Поэтому опаска обоснованная. Многих знают просто по имени и городу, откуда он, никто не спрашивает фамилию. Мой собеседник, славянин Дмитрий, который дал нам большое интервью, уже задержан…», — пишет автор фильма в аннотации.



