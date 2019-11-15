Евгений Гришковец: Пишу письмо другу в тюрьму

Ну вот и случилось! Спустя десять лет после выхода альбома «Радио для одного», который мы с Бигуди уверенно считали последним, с сегодняшнего дня вы можете слышать новое наше совместное произведение.

Ещё год назад мы были уверены, что вновь не соберёмся, ничего не запишем и выступать не будем. Но вот наша новая песня. Выпускаем её первой, чтобы было ясно, почему мы решили собраться и поработать. А всё просто, пришла идея, которую никаким другим способом, кроме как словами с музыкой воплотить было невозможно. В сущности, это первое моё и наше совместное произведение, решённое художественным и только художественным способом на остро социальную тему.

Прежде на социально-политические темы я высказывался только как публицист и, разумеется, без музыки… Остальной находящийся в работе наш альбом будет содержать в себе не только социальные высказывания, но и вполне лирические, а также весёлые, практически шаловливые… Однако всё в нашем грядущем альбоме будет повзрослевшим на десять лет.

Предложенное вам сегодня произведение «Письмо другу» мною задумано ещё весной. Мы записали его в студии летом. Но долго шёл процесс, к которому я никак не мог приложить своего участия, то есть процесс музыкальный. Мне очень хотелось, чтобы эта песня появилась сразу же после кошмара летних митингов в Москве…

Но хорошо, что мы тогда её не выпустили. Иначе она воспринималась бы, как просто высказывание на злобу дня. А точнее, как импульсивное высказывание по горячим следам случившегося. Но нет, она вышла сегодня. И это сугубо художественное высказывание.

В нём речь идёт не о каком-то одном и конкретном человеке. Друзей, приятелей и близких знакомых, которым я сейчас пишу и отправляю письма, о чьих жёнах и детях я сейчас беспокоюсь, чьим родителям я выражаю огромное сочувствие и участие… Таких людей в моей жизни на сегодняшний день больше десятка. Эта песня обращена ко мне самому…





Я и сам какое-то время назад с уверенностью говорил и думал, что дыма без огня не бывает, что невиновных не арестовывают, что, как говорил Глеб Жеглов в известном фильме: наказания без вины не бывает. А сегодня я знаю много историй людей, в чьей безупречности я не сомневаюсь, людей, которые невероятно эффективны и полезны стране и обществу, людей, которые необходимы друзьям, близким, родным, но прежде всего своим детям, жёнам, родителям.

В нашем произведении «Письмо другу» звучат не только мои слова, но и та музыка, которую Максим Сергеев, лидер группы Бигуди, написал, откликнувшись на мой текст. Всё это вместе выражает наше острое переживание по поводу того, что происходит в нашей стране. Мы можем только догадываться об истинных причинах происходящего, можем строить предположения и можем страдать по этому поводу. Страдать, потому что мы не можем усомниться в своих друзьях, знакомых, коллегах и в мотивах тех людей, которые смелее нас и молчать, а также бездействовать просто не могут.

Видео к нашей музыке сделал Дмитрий Бабак. Это наша совместная с ним идея. Дмитрий много лет прекрасно снимает разные уголки и просторы Родины. Я попросил его к этой песне сделать видео, которое состояло бы из прекрасных, но совсем не экзотических картин нашей родной природы.

Главным условием этого видео по этой идее было – отсутствие в пейзаже человека. Очень хотелось, чтобы была видна подлинная красота Родины, в которой человек не имеет никакого значения. А кому-то в этой красоте жить попросту невозможно. То есть, любовь к Родине бывает не взаимна…

Более не хочу комментировать или пытаться объяснить содержание нашего короткого музыкального произведения. Для меня оно весьма конкретно и наполнено конкретным содержанием. Для кого-то оно будет умозрительным, а у кого-то может вызвать раздражение. Это нормально, потому что, хочется верить, что мы живём в свободной стране.

Ваш Гришковец.

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