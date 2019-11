Прокуратура обвинила журналиста «7х7» в сотрудничестве с «нежелательной организацией»

В отношении журналиста журнала «7x7» Даниила Кузнецова ярославская прокуратура возбудила административное дело по материалам сотрудников Центра «Э». По версии следствия, Кузнецов вел во «ВКонтакте» группу «Открытая Россия. Ярославль». Но журналист свою причастность к публикациям в группе отрицает, сообщает «7x7».

Сотрудник Центра «Э» составил рапорт на журналиста после обследования страницы «Открытая Россия. Ярославль» в соцсети «ВКонтакте», где в контактах кроме Кузнецова были аккаунты двух человек — Дмитрия Алипьева и Артема Колотошина. Алипьев сейчас находится в исправительном учреждении за покушение на сбыт наркотиков. Он рассказал, что создал эту группу в соцсети для приглашения жителей Ярославля на встречу с обманутыми дольщиками 31 мая 2017 года. Кузнецов по заданию редакции журнала готовил с этой встречи новость, поэтому Алипьев добавил Кузнецова в список контактов группы и в администраторы. Также Алипьев заявил, что основным наполнением группы занимался Кузнецов. Ту же информацию прокуратуре дал и Колотошин.

Даниил Кузнецов рассказал, что Алипьев и Колотошин вышли на него сами и до встречи с дольщиками он о них никогда не слышал. Когда его добавили в список контактов, журналист ничего страшного в этом для себя не увидел.

«Только теперь это и стало основанием для административного производства: меня незнакомые люди указали в своей группе как контактное лицо. Ну и сотрудникам Центра «Э» они отрекомендовали меня «как активного оппозиционера действующей власти». Все — готово правонарушение», — говорит журналист.

Движение «Открытая Россия» Михаила Ходорковского было создано в ноябре 2016 года. В 2017 году Генеральная прокуратура признала нежелательными зарубежные организации OR (Otkrytaya Rossia), Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия») в Великобритании, а также Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России») в США. Действующая в России «Открытая Россия» не имела к ним отношения, но ее активистов неоднократно привлекали к административной ответственности за участие в нежелательной организации. В марте 2019 года российское движение объявило о ликвидации для переформатирования в общественную организацию.