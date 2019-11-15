Депутаты Мосгордумы едут поддержать защитников Шиеса

Депутаты Мосгордумы Евгений Ступин и Павел Тарасов отправляются в Шиес, чтобы помочь противникам строительства мусорного полигона предотвратить штурм лагеря. Об этом Ступин сообщил в Twitter.

«Вместе с депутатом Павлом Тарасовым выезжаем в выходные на Шиес. 18 ноября чиновники и мусорщики планируют штурм активистов. Наше присутствие их отрезвит. Нужно заставить чиновников перерабатывать отходы, а не вывозить на свалки в другие регионы», — написал он.

На прошлой неделе частная охранная компания выдала активистам «уведомление» о необходимости убрать палаточный лагерь до 18 ноября, по той причине, что земля под ним предназначена для «рекультивации».

Активисты считают, что документ, который им предоставили, не имеет юридической силы, так как в «уведомлении» не прописана организация, которая вынесла требование, нет ни дат, ни подписей, ни печатей, ни номера акта осмотра места (так делают, например, при сносе любых самовольных построек).

Согласно упоминаемому в документе договору между московским бюджетным учреждением «Автомобильные дороги» и администрацией Архангельской области, срок которого закончился еще в сентябре, «пользователь не вправе препятствовать доступу граждан... а также осуществлению заготовки и сбору находящихся на них пищевых и недревесных лесных ресурсов...». Также в договоре написано, что «В случае прекращения действия настоящего Договора выполнить рекультивацию лесных земель», но на участке, который подлежит рекультивации, расположен не только лагерь, но и объекты недвижимого имущества: ангар, площадка для посадки вертолетов, хозпостройки, забор. Активисты не понимают, почему аналогичного «уведомления» не получила другая сторона спора.

При этом перед рекультивацией должна проводиться разработка проекта, согласование его с лесничеством и обсуждений с общественностью. Но ни одно из этих обязательств арендатор не выполнил.

Согласно п. 4 ст. 222 ГК РФ «Срок для сноса самовольной постройки устанавливается с учетом характера самовольной постройки, но не может составлять менее чем три месяца и более чем двенадцать месяцев». Но о палаточных лагерях в законе нет упоминания, и противники полигона считают, что закона о том, где можно расположить палатку, на сегодняшний день вообще не существует.