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Олегу Сенцову вручили премию Сергея Магнитского

15.11.2019

Украинский режиссер, бывший заключенный российской колонии Олег Сенцов получил международную премию имени Сергея Магнитского. Награда ему была присуждена еще в ноябре прошлого года, но режиссер не мог принять ее лично, находясь в колонии по обвинению в подготовке терактов в Крыму.

Премию Сенцову в Лондоне вручила дочь сенатора США Джона Маккейна Меган, ее отец был посмертно награжден премией Магнитского в прошлом году, передает «Голос Америки».

Премия Магнитского, присуждаемая с 2015 года, вручается за заслуги в сфере журналистских расследований и за деятельность по борьбе за права человека. В 2018 году ее лауреатами кроме Сенцова стали политик Алексей Навальный, журналист, правозащитник Зоя Светова, юристы из Гватемалы Жозе Роландо Альварадо и Виктория Сандовал, журналист-расследователь из Великобритании Элиот Хиггинс и, посмертно, американский сенатор Джон Маккейн.

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