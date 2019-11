Олегу Сенцову вручили премию Сергея Магнитского

Украинский режиссер, бывший заключенный российской колонии Олег Сенцов получил международную премию имени Сергея Магнитского. Награда ему была присуждена еще в ноябре прошлого года, но режиссер не мог принять ее лично, находясь в колонии по обвинению в подготовке терактов в Крыму.

Премию Сенцову в Лондоне вручила дочь сенатора США Джона Маккейна Меган, ее отец был посмертно награжден премией Магнитского в прошлом году, передает «Голос Америки».

Oleg Sentsov here at the #magnitskyawards to accept the prize he received in 2018 when he was still in a Russian prison, but couldn’t accept. So moving and wonderful to have him out and here to accept his award. Congratulations Oleg! pic.twitter.com/kArNryL4xM