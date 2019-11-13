Чешская НКО «Человек в беде» прекращает все действия по поддержке российских партнеров после признания ее нежелательной

Министерство юстиции внесло НКО «Человек в беде» в список иностранных и международных неправительственных организаций, признанных нежелательными. Она занимается гуманитарной помощью и поддержкой демократии, было первой организацией, направившей продовольственные конвои в Чечню во время войны, сообщает Deutsche Welle.

В Минюсте отмечают, что решение включить чешскую НКО в перечень нежелательных было принято 7 ноября на уровне одного из заместителей генпрокурора России. По мнению этого чиновника, организация причастна к нарушению прав и свобод граждан России.

НКО, в ответ на решение Минюста, прекращает «всякую активность, направленную на поддержку российских партнеров и друзей, чтобы не ставить их под угрозу». Но это не означает, что организация «Человек в беде» перестанет работать в России. По заявлению НКО, «Владимир Путин хочет править в России жесткой рукой», поэтому деятельность организации «раздражает российский режим, потому что он не хочет работать прозрачно, демократически и не хочет находиться под публичным контролем».

Председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина пишет, что «Человек в беде» занимается прямой гуманитарной помощью и поддержкой демократии в странах Европы, Азии и Африки.

«Эта организация была первой, которой уже в начале второй чеченской войны удалось организовать продовольственные конвои в закрытую тогда для нас Чечню. Конвои шли, разумеется, под охраной российских солдат. Даже в то время власти принимали помощь этой организации, видимо, считая ее не просто желательной, но и необходимой. По программе реабилитации «Человека в беде» многие наши сотрудники прошли психологическую реабилитацию и медицинское обследование в Чехии», — отмечает Светлана Ганнушкина.