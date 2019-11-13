Физлица-иноагенты одобрены

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал принять во втором, основном чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ — иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физические лица, сообщает ТАСС.

Как сообщил председатель комитета Леонид Левин, решение о включении или исключении из реестра иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, будет приниматься Минюстом по согласованию с МИД. Физическое лицо или российское юридическое лицо может быть признано иностранным агентом, «если оно сотрудничает с иностранным СМИ, выполняющим функции иноагента», отметил Левин.

Как пишет «КоммерсантЪ», поправки, которые подготовили сенатор Андрей Климов и депутат Госдумы Василий Пискарев, предполагают, что иностранными агентами могут быть признаны физические и российские юридические лица, распространяющие сообщения иностранных СМИ-агентов или участвующие в их создании. При этом такие лица должны получать деньги или имущество от иностранных граждан и организаций либо от уполномоченных ими российских лиц, получивших деньги из-за рубежа.

Законопроект не касается блогеров и российских публицистов, подчеркивает Левин: «В связи с тем, что появляется информация о том, что этот закон будет использоваться против блогеров, против российских публицистов, хочу обратить внимание, нет, коллеги, [об этом] речь не идет». По его словам, действие закона будет «максимально избирательным».



По словам сенатора Андрея Климова, который возглавляет комиссию Совета Федерации по защите госсуверенитета, журналисты, работающие в иностранных СМИ-иноагентах, могут быть признаны физлицами с аналогичным статусом после принятия законопроекта.

«Физическое лицо, которое распространяет информацию для неограниченного круга лиц, при этом сотрудничает с иностранными средствами массовой информации, которые признаны в установленном порядке иноагентами, и при этом получает некую материальную поддержку из иностранных источников, необязательно деньги, — это физическое лицо оказывается в зоне риска и может при определенных обстоятельствах быть признано министерством юстиции физическим лицом-иноагентом», — сказал он «Интерфаксу».

При этом он отметил, что «это не запрет на профессию <…> Но все должны знать, что этот человек не является независимым журналистом или независимым гражданином».

На следующей неделе законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы.



Также сегодня комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал поддержать штрафы до 5 млн руб. за нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента. Мера может начать действовать с 1 февраля 2020 года.



Согласно закону, СМИ-иноагентом может быть признано юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, или иностранная структура без образования юридического лица, распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы. На данный момент Минюст включил в реестр девять изданий: «Голос Америки», «Радио Свобода», а также телеканал «Настоящее время», «Татаро-башкирскую службу Радио Свобода», «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии» и «Крым.Реалии».