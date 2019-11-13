Кого спасти?

В Красноярске 40 онкобольным детям нужен израильский препарат, который ввезти в Россию невозможно. Для одного из детей его нашли в ветклинике Магнитогорска. О том, как детей спасают собаки, а не правительство, пишет «Новая газета».

О необходимости Красноярской краевой детской больнице израильского препарата «Винкристин Тева» для онкобольных детей заявил в прямом эфире ТВК депутат красноярского законодательного собрания Илья Зайцев. По его словам, для одной девочки, которой нет еще полутора лет, лекарство пожертвовали ветеринары из Магнитогорска, так как препарат применяется и при лечении опухолей у собак. «Винкристин Тева» не завозится в Россию уже несколько месяцев, а отечественный аналог «Веро-Винкристин» вызывает серьезные осложнения, по словам Зайцева, в 50–70% случаев. Так, у ребенка, которому израильское лекарство нашли в ветклинике, от курса российского препарата отнялись ноги. Аналогичный статус о противопоказанности российского винкристина в Красноярске — у 8 маленьких пациентов. По словам депутата, всего в импортном препарате нуждается 40 детей: все они жертвы 44-го ФЗ о госзакупках и политике импортозамещения.

«Почему таков процент осложнений — 50–70%? Потому что у российского препарата фармвещество — китайское, а в оригинальном, израильском — бельгийское. По моей просьбе «Губернские аптеки» (крупнейшая региональная аптечная сеть в РФ) посмотрели все склады по стране. Нет нигде ни единого препарата», — отмечает Зайцев. Проблему подтверждает и Минздрав, где говорят о регулярных обращениях с ней в Росздравнадзор.

Родителям детей лекарство приходится искать в нелегальном обороте, а цены на него выросли в десятки раз. Транспортные компании требуют на заказ винкристина разрешение от Минздрава по каждому ребенку, хотя это зарегистрированное и действующее в России лекарственное средство.

Сейчас красноярцы просят ветеринаров всей страны проверить свои склады, сберечь последние ампулы для детей. Люди переживают, что из-за обнародования Зайцевым этого канала российское государство может и его прикрыть.