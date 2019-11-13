ФСБ опасается утечек из создающейся единой базы персональных данных

ФСБ раскритиковала законопроект о создании цифровых профилей россиян, так как, по мнению спецслужбы, обработка данных в рамках единой инфраструктуры значительно повысит риски утечек информации. Как пишет «КоммерсантЪ», о замечаниях к законопроекту говорится в письме руководителя службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергея Беседы начальнику государственно-правового управления президента Ларисе Брычевой. По его словам, законопроект не содержит конкретных целей, для достижения которых предусматривается обработка персональных данных.

«Обработка данных в рамках единой инфраструктуры значительно повышает риски их неправомерного сбора и распространения, а также разглашения информации о лицах, подлежащих государственной защите (например, судьи, прокуроры, следователи, представители силовых ведомств и их близкие. — «Ъ»)», — пишет Беседа.

Законопроект о цифровом профиле предполагает сведение воедино всех имеющихся в ведомствах данных о каждом гражданине на единой платформе. Цифровые профили россиян будут обновлять органы государственной власти и местного самоуправления. Поправки были включены в примерную программу осенней сессии, что предполагало рассмотрение их в ноябре.

Создание цифрового профиля предусмотрено нацпроектом «Цифровая экономика». К 2024 году должна быть создана платформа идентификации, включая биометрию, облачную квалифицированную электронную подпись, а также цифровые профили граждан и юридических лиц. Всего на это из федерального бюджета будет выделено 4,526 млрд руб. Также предполагается 3 млрд руб. частных инвестиций.